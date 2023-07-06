Video Yaşam Şişli’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video
Şişli’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video

Şişli’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video

06.07.2023 | 08:18

Şişli’de akşam saatlerinde minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Takside sıkışan kadın yolcuyu itfaiye ekipleri çıkardı. O anlar vatandaş kameralarına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 22.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan taksiye kırmızı ışıkta geçen bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle sert darbe alan taksi, önce beton kaldırıma ardından demir tabelaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcu itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa teslim edildi. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, minibüs şoförü, taksi şoförü ve diğer 2 yolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çankırı’da deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 00:13
Çankırı'da deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 06.07.2023 | 09:07
Malatya’da korkutan deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 00:13
Malatya'da korkutan deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 06.07.2023 | 09:07
Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video 01:58
Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video 06.07.2023 | 08:33
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı | Video 01:19
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı | Video 06.07.2023 | 08:22
D-130’daki kazada araçlar takla attı, trafik durdu: 4 yaralı | Video 02:36
D-130’daki kazada araçlar takla attı, trafik durdu: 4 yaralı | Video 06.07.2023 | 08:18
Alkollü sürücü plaka tanıma sistemi direğine çarptı: 1 yaralı | Video 00:34
Alkollü sürücü plaka tanıma sistemi direğine çarptı: 1 yaralı | Video 06.07.2023 | 08:20
Şanlıurfa’da akraba kavgasında 1’i polis 3 yaralı | Video 02:53
Şanlıurfa'da akraba kavgasında 1’i polis 3 yaralı | Video 06.07.2023 | 08:18
Şişli’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video 01:33
Şişli’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video 06.07.2023 | 08:18
Otomobilin kamyona çarptığı feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video 01:05
Otomobilin kamyona çarptığı feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video 06.07.2023 | 01:21
Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı | Video 01:08
Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı | Video 05.07.2023 | 16:52
Gaziantep’te yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı | Video 00:51
Gaziantep'te yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı | Video 05.07.2023 | 16:35
Süper ay Uludağ’ın üzerinde muhteşem manzara oluşturdu | Video 00:14
Süper ay Uludağ’ın üzerinde muhteşem manzara oluşturdu | Video 05.07.2023 | 16:32
Duvar delip girdiği bankadan 160 lira çaldı! | Video 00:51
Duvar delip girdiği bankadan 160 lira çaldı! | Video 05.07.2023 | 14:47
Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı! | Video 01:15
Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı! | Video 05.07.2023 | 16:03
Kaza yapan araçlar köprüden düşmekten son anda kurtuldu | Video 02:10
Kaza yapan araçlar köprüden düşmekten son anda kurtuldu | Video 05.07.2023 | 15:22
Namaza gelmeyenlerin suya atıldığı o köyde bayram şenliği | Video 04:59
Namaza gelmeyenlerin suya atıldığı o köyde bayram şenliği | Video 05.07.2023 | 15:22
Basra Körfezi’ne kadar giden Dicle Nehri’nde korkutan görüntü | Video 07:57
Basra Körfezi’ne kadar giden Dicle Nehri’nde korkutan görüntü | Video 05.07.2023 | 15:22
Hemşire eşini öldüren koca: Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 02:46
Hemşire eşini öldüren koca: "Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 05.07.2023 | 15:22
Hemşire eşini öldüren koca: Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 02:46
Hemşire eşini öldüren koca: "Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 05.07.2023 | 14:48
6 kardeşe babalarından miras kalan ev alevlere teslim oldu | Video 01:47
6 kardeşe babalarından miras kalan ev alevlere teslim oldu | Video 05.07.2023 | 14:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA