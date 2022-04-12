Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video

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Şişli'de yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla saldırdığı yabancı uyruklu bir diğer kişinin parasını ve cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. Dehşet dolu kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırıya uğrayan A.B.S.'nin yanında olan Türk arkadaşı durumu polise bildirdi. Zanlının eşkalini belirleyen polis, bölgede da alan uygulaması yaparak şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Libyalı zanlı A.M.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen zanlı, mağdur A.B.S. tarafından da teşhis edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.
Yaşanan gasp girişimi ve kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde bıçakla 3 kişilik grubun karşı istikametinden yaya olarak gelen Libyalı A.M.D., A.B.S.'ye aniden saldırıyor. Bıçaklı saldırıya uğrayan A.B.S.'nin, panik halinde koşarak zanlıdan kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Gaspçı, hedefine ulaşamayınca bir süre sonra A.B.S.'yi bırakıp geldiği istikamete geri dönerek yaya halde olay yerinden uzaklaşıyor.