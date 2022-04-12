Video Yaşam Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video
Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video

Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video

12.04.2022 | 09:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video 00:14
Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video 12.04.2022 | 11:18
Tır’daki 79 kilo esrara ’kahve’ kamuflajı | Video 02:31
Tır'daki 79 kilo esrara 'kahve' kamuflajı | Video 12.04.2022 | 10:46
Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video 04:13
Esenyurt'ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video 12.04.2022 | 10:29
Esenyurt meydanı’nda yumruk yumruğa kavga | Video 00:37
Esenyurt meydanı'nda yumruk yumruğa kavga | Video 12.04.2022 | 10:29
Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada 01:22
Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada 12.04.2022 | 10:24
Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar! O anlar kamerada | Video 00:12
Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar! O anlar kamerada | Video 12.04.2022 | 10:18
Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video 00:55
Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video 12.04.2022 | 09:14
Ataşehir’de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu | Video 03:20
Ataşehir’de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu | Video 12.04.2022 | 09:31
Düğün çorbası nasıl yapılır? | Videolu | Pratik hızlı düğün çorbası yapımı 04:28
Düğün çorbası nasıl yapılır? | Videolu | Pratik hızlı düğün çorbası yapımı 12.04.2022 | 10:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 04:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 12.04.2022 | 09:52
Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! Çılgın dansı ile sosyal medyanın diline düştü! | Video 00:18
Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! Çılgın dansı ile sosyal medyanın diline düştü! | Video 12.04.2022 | 09:18
Osmaniye’de otoyolda zincirleme kaza: 3’ü polis 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:30
Osmaniye'de otoyolda zincirleme kaza: 3'ü polis 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 12.04.2022 | 08:44
Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık! | Video 00:05
Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık! | Video 12.04.2022 | 09:36
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kamerada 02:13
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kamerada 12.04.2022 | 08:43
İstanbul Esenler’de kan donduran cinayet! Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar... 00:12
İstanbul Esenler'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar... 12.04.2022 | 09:06
Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı 01:06
Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı 12.04.2022 | 08:44
İstanbul Pendik’te çocuklu kadına tekmeli yumruklu saldırı! Dehşet anları kamerada... 00:41
İstanbul Pendik'te çocuklu kadına tekmeli yumruklu saldırı! Dehşet anları kamerada... 12.04.2022 | 08:53
Tekirdağ’da motosikletin tankerle çarpıştığı kaza kamerada 01:22
Tekirdağ'da motosikletin tankerle çarpıştığı kaza kamerada 12.04.2022 | 08:43
Cansız mankenden kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 00:43
Cansız mankenden kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 11.04.2022 | 21:44
Seydikemer güzellikleriyle hayran bırakıyor | Video 00:19
Seydikemer güzellikleriyle hayran bırakıyor | Video 11.04.2022 | 20:31

Şişli'de yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla saldırdığı yabancı uyruklu bir diğer kişinin parasını ve cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. Dehşet dolu kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay 7 Nisan'da Harbiye'de bir ara sokakta akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. iddiaya göre Libya uyruklu A.M.D., iki arkadaşı ile birlikte yolda yürüyen Libya uyruklu A.B.S.'ye saldırdı. A.B.S.'nin elindeki cep telefonu ve çantasını onlarca kişinin içinde almaya çalışan zanlı kameralara yansıdı. Saldırıya uğrayan A.B.S. ise çığlık atarak kaçmaya başladı. Zanlı ise çevredekilerin tepkisiyle karşılaşınca olay yerinden kaçtı.
Saldırıya uğrayan A.B.S.'nin yanında olan Türk arkadaşı durumu polise bildirdi. Zanlının eşkalini belirleyen polis, bölgede da alan uygulaması yaparak şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Libyalı zanlı A.M.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen zanlı, mağdur A.B.S. tarafından da teşhis edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.

Yaşanan gasp girişimi ve kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde bıçakla 3 kişilik grubun karşı istikametinden yaya olarak gelen Libyalı A.M.D., A.B.S.'ye aniden saldırıyor. Bıçaklı saldırıya uğrayan A.B.S.'nin, panik halinde koşarak zanlıdan kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Gaspçı, hedefine ulaşamayınca bir süre sonra A.B.S.'yi bırakıp geldiği istikamete geri dönerek yaya halde olay yerinden uzaklaşıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA