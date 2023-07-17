Şişli’de gece kulübü önünde çifte saldırı kamerada: 4 yaralı | Video 17.07.2023 | 10:22 Şişli’de bir gece kulübü önünde 2 saat arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların önce motosikletle ardından da otomobille düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşine düştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünün valeleriyle husumeti olduğu iddia edilen saldırganlar, önce motosikletle geldi. Kulübün önünden geçtiği esnada ateş açan saldırganlar, 2 kişiyi yaraladı. Kulüp önünde silahlı bir kişi de saldırgana ateşle karşılık verdi. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganlar bu kez otomobille kulübün önüne geldi. Hızlı şekilde geçen araçtaki saldırganlar kulüp önündekilere bir kez daha ateş açtı. Bu saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaşanan çifte saldırı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırgan kulüp önünden geçerken ateş açtığı oradaki insanların etrafa kaçıştığı bir kişinin de arkalarından ateş açtığı görülüyor. Otomobille geçen saldırganlarda aynı şekilde ateş açtığı kulüp önünde panik yaşandığı yaralılar ise yere yığıldığı kaydedildi.Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.