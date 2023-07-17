Şişli’de gece kulübü önünde çifte saldırı kamerada: 4 yaralı | Video
Şişli’de bir gece kulübü önünde 2 saat arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların önce motosikletle ardından da otomobille düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşine düştü.
ÇİFTE SALDIRIDA 4 KİŞİ YARALANDI
Olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganlar bu kez otomobille kulübün önüne geldi. Hızlı şekilde geçen araçtaki saldırganlar kulüp önündekilere bir kez daha ateş açtı. Bu saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaşanan çifte saldırı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırgan kulüp önünden geçerken ateş açtığı oradaki insanların etrafa kaçıştığı bir kişinin de arkalarından ateş açtığı görülüyor. Otomobille geçen saldırganlarda aynı şekilde ateş açtığı kulüp önünde panik yaşandığı yaralılar ise yere yığıldığı kaydedildi.
ÖNCE MOTOSİKLETLE SONRA OTOMOBİLLE SALDIRDILAR
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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