Video Yaşam Şişli’de gece kulübüne çifte saldırıda yeni görüntüler: Çakarlı araçla ateş açmışlar | Video
Şişli’de gece kulübüne çifte saldırıda yeni görüntüler: Çakarlı araçla ateş açmışlar | Video

Şişli’de gece kulübüne çifte saldırıda yeni görüntüler: Çakarlı araçla ateş açmışlar | Video

31.07.2023 | 09:57

İstanbul Şişli’de bir gece kulübüne 2 saat arayla düzenlenen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Saldırganların çakarlı aracın içerisinden kulübe doğru ateş açtıkları görüldü.

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Şişli Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz 6 Temmuz Perşembe günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünün valeleriyle husumeti olduğu iddia edilen bir grup önce motosikletle gelmişti. Kulübün önünden geçtiği esnada ateş açan saldırganlar, 2 kişiyi yaralamıştı. Kulüp önünde silahlı bir kişi de saldırgana ateşle karşılık vermişti. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

ÇİFTE SALDIRIDA 6 KİŞİ YARALANMIŞTI
Olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganlar bu kez otomobille kulübün önüne gelmişti. Hızlı şekilde geçen araçtaki saldırganlar kulüp önündekilere bir kez daha ateş açmıştı ve bu saldırıda da 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan çifte saldırı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı.

ÇAKAR TAKTIKLARI ARAÇLA SALDIRI DÜZENLEMİŞLER
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, kısa sürede gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Öte yandan yaşanan o saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, çakar sistemi olan araç kulübün önüne geliyor. Saldırganlar camdan kulübe doğru ateş açıyor. Kulüp önündekiler yaralanarak yere düşüyor.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

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