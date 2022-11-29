Şişli'de gecekondudaki katliamda şüphelinin cinayet sonrası kaçışı kamerada | Video

Şişli'de 4 gün önce bir evde 2'si kadın 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Bülent P., Adapazarın'da gözaltına alındı. Soruşturma sonucu şüphelinin Vahit A.'yı kız arkadaşıyla birlikte olduğu, evde bulunan kadınları ise görgü şahidi oldukları için öldürdüğünü ortaya çıktı. Bülent P.'nin 1,5 ay önce de cinayetin işlediği evi kurşunladığı tespit edildi. Bülent P.'nin cinayet sonrası kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.