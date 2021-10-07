Video Yaşam Şişli'de görünmez kaza: Kadının tuttuğu korkuluk kopunca aşağıya düştü | Video
Şişli'de görünmez kaza: Kadının tuttuğu korkuluk kopunca aşağıya düştü | Video

Şişli'de görünmez kaza: Kadının tuttuğu korkuluk kopunca aşağıya düştü | Video

07.10.2021 | 10:03

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Şişli’de bir kadın, yaşadığı binanın girişine bırakılan kargo kutusunu yerden alacağı esnada talihsiz bir kaza yaşadı. Kadın tuttuğu korkuluğun kopması sonucu yaklaşık 5 metrede aşağıya düştü. O anlar kameraya yansırken, yaralanan talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Kaptan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir binada yaşayan Şermin Sönmezocak, kargosunu almak için aşağıya indi. Kargo görevlileri kutuyu girişe bırakması üzerine Sönmezocak da bahçeden bina girişine geldi. Kadın yerden kargosuna alacağı esnada destek almak için tutunduğu korkuluk bir anda yerinden koptu.

TALİHSİZ KADIN BAŞINI ÇARPARAK YARALANDI
Dengesini kaybeden kadın yaklaşık 5 metreden aşağıya düştü. Kadının düştüğü gören çevredeki vatandaşlar da koşarak yanına geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine ise olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar olduğu öğrenildi.

KORKULUK KOPUNCA AŞAĞIYA DÜŞTÜ
Öte yandan kadının düştüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın bahçeden bina girişine doğru yürüyor. O esnada kargo görevlileri de binadan uzaklaşıyor. Kadın yere eğilip kargoyu alacağı esnada ise korkuluk kopuyor ve kadın yere düşüyor. Vatandaşlar da koşarak kadının yanına gidiyor. Sağlık ekipleri ise kadını sedyeyle alıp ambulansa götürüyor.

"KADINI TAM DÜŞERKEN HAVADAYKEN GÖRDÜM"
Olayı gören Özgün Kesir, "Ben yürürken ses duydum, kafamı çevirdiğimde kadını tam düşerken havadayken gördüm. Başını çarpıp sonra o boşluğa düştü. İlk gördüğümde bilinci yerindeydi, galiba burnu kanıyordu. Belinde ve sırtında ağrısı olduğunu söyledi. İç kanama varsa doktor bilir. İlk basmağa düştüğü için kademeli düştü diyebilirim. Toplamda 3-4 metre düştü" dedi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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