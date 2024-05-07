6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Şişli’de hareketli anlar kamerada: Daireyi boşaltmayan adam binayı ateşe verdi | Video
Şişli’de hareketli anlar kamerada: Daireyi boşaltmayan adam binayı ateşe verdi | Video

Şişli’de hareketli anlar kamerada: Daireyi boşaltmayan adam binayı ateşe verdi | Video

07.05.2024 | 14:35

Şişli’de bir adam, tahliye kararına rağmen daireyi boşaltmayınca memurlara direnip binayı benzin döküp ateşe verdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polisin müdahale ettiği 3 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yıllar önce gecekondu olarak kullanılan alan yıkılarak yerine bina yaptırıldı. Bu süre içerisinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, binadaki dairelere yaşamaya başladı. Bina sahibi durumu fark etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Tahliye kararının çıkması üzerine iki daire boşaltıldı. Ancak bir şahıs daireden çıkmayarak direnmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde memurlar tahliyeye gelince ortalık karıştı. Daireden çıkmayan şahıs, çatıya çıkarak benzinle binayı ateşe verdi. Alevler daha sonra sökerken, polis ise binaya girerek şahısları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 1'kadın 2 kişi emniyete götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de hareketli anlar kamerada: Daireyi boşaltmayan adam binayı ateşe verdi | Video 04:06
Şişli’de hareketli anlar kamerada: Daireyi boşaltmayan adam binayı ateşe verdi | Video 07.05.2024 | 14:35
Narkotik polislerinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 42 gözaltı | Video 01:10
Narkotik polislerinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 42 gözaltı | Video 07.05.2024 | 14:22
Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 17 şahıs gözaltına alındı | Video 00:33
Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 17 şahıs gözaltına alındı | Video 07.05.2024 | 14:19
Maltepe’de dükkana girip alışveriş yapan uzaktan kumandalı araba ilgi odağı oldu | Video 04:15
Maltepe’de dükkana girip alışveriş yapan uzaktan kumandalı araba ilgi odağı oldu | Video 07.05.2024 | 12:34
’Kesik baş’ cinayetinde gözaltına alınan 3 cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 01:45
'Kesik baş' cinayetinde gözaltına alınan 3 cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 07.05.2024 | 13:37
Başı kesilerek su kanalına atılan cesedin kimliği belli oldu | Video 04:35
Başı kesilerek su kanalına atılan cesedin kimliği belli oldu | Video 07.05.2024 | 12:34
Dünyanın en pahalı baharatını ekti, kilosunu 200 bin liradan satıyor | Video 05:00
Dünyanın en pahalı baharatını ekti, kilosunu 200 bin liradan satıyor | Video 07.05.2024 | 12:35
Bursa’da dolmuş şöförlerinin kavgası kamerada | Video 00:15
Bursa'da dolmuş şöförlerinin kavgası kamerada | Video 07.05.2024 | 12:34
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video 01:23
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video 07.05.2024 | 11:27
Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet ciple çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:03
Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet ciple çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 07.05.2024 | 11:27
Yanan asırlık konaktaki patlama anı kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 04:05
Yanan asırlık konaktaki patlama anı kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 07.05.2024 | 11:07
Afetzede çocuğun akülü arabayla annesinin mezarını ziyareti yürekleri dağladı | Video 06:06
Afetzede çocuğun akülü arabayla annesinin mezarını ziyareti yürekleri dağladı | Video 07.05.2024 | 09:51
Bu iki çiçeği koparmanın cezası yarım milyon lira | Video 02:47
Bu iki çiçeği koparmanın cezası yarım milyon lira | Video 07.05.2024 | 11:07
Kahramanmaraş’ın deprem öncesi ve sonrası böyle görüntülendi | Video 02:54
Kahramanmaraş’ın deprem öncesi ve sonrası böyle görüntülendi | Video 07.05.2024 | 09:59
İZBAN raydan çıktı, yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi | Video 03:36
İZBAN raydan çıktı, yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi | Video 07.05.2024 | 10:41
Bayrampaşa’daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:03
Bayrampaşa’daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.05.2024 | 09:59
Nazilli’de alkollü araç kullanan 48 şahsın ehliyetine el konuldu | Video 01:00
Nazilli’de alkollü araç kullanan 48 şahsın ehliyetine el konuldu | Video 07.05.2024 | 10:34
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 05:08
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 07.05.2024 | 10:36
Düğünde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler gözaltına alındı | Video 00:15
Düğünde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler gözaltına alındı | Video 07.05.2024 | 10:33
İnanılmaz kurtuluş! Otomobil 2 çocuğun üzerinden geçti, burunları bile kanamadı | Video 01:39
İnanılmaz kurtuluş! Otomobil 2 çocuğun üzerinden geçti, burunları bile kanamadı | Video 07.05.2024 | 09:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA