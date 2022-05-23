Şişli'de hasta yakını sağlık çalışanına saldırı | Video

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Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanı Oğuzhan A., hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Hasta ve yakını ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, sağlık çalışanı idari izne ayrıldı.