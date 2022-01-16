Şişli'de hatalı dönüş yapan lüks otomobil kazaya neden oldu: 5 yaralı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:38
02:47
2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor | Video 16.01.2022 | 09:08
01:14
Çöp evde alevler yeniden yükseldi | Video 16.01.2022 | 09:07
01:38
00:53
Kapkaç ve hırsızlık güvenlik kamerasında: 2 tutuklama | Video 16.01.2022 | 08:47
00:38
Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi böyle kurtarıldı | Video 16.01.2022 | 08:48
01:11
02:41
İETT şoförünün dehşeti yaşadığı anların öncesi ortaya çıktı | Video 16.01.2022 | 08:22
02:53
Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü | Video 16.01.2022 | 08:23
03:28
04:40
İstanbul’da kar yağış etkili olmaya başladı | Video 16.01.2022 | 00:01
00:53
Arjantin’de gergedan böceği istilası | Video 15.01.2022 | 23:40
01:31
34:37
00:51
Belçika'da raylara itilen kadın ölümle burun buruna geldi | Video 15.01.2022 | 17:45
01:02
Dalgaların vurduğu sahil yolu sular altında kaldı | Video 15.01.2022 | 17:34
08:18
00:31
İstanbul Pendik'te sokak ortasındaki silahlı beton bloklu kavga kamerada 15.01.2022 | 16:35
00:09
Vatandaş İETT’yi taşıdı 15.01.2022 | 16:02
01:06
Metrodaki dehşet kamerada! Kadını raylara itti... 15.01.2022 | 15:49
Şişli'de lüks bir otomobilin, hatalı dönüş yapmaya çalıştığı sırada meydana gelen kazada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza saat 03.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, Beşiktaş istikametinde yaşandı. İddiaya göre K.A.'nın kullandığı lüks otomobile, Levent Mahallesi Çayırçimen Sokak'tan Beşiktaş İstikametine doğru hatalı dönüş yaptığı sırada, Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki H.Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı.
KAZANIN ARDINDAN CAN PAZARI YAŞANDI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil yol kenarında bulunan yön levhasına çarparak durabildi. 14 DD 050 plakalı otomobilde sıkışan Yasemin B. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İki otomobilde bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi ve Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi, Beşiktaş istikametinde trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan otomobillerin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.