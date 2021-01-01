Video Yaşam Şişli'de hemşirenin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video

Şişli'de hemşirenin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video

Şişli'de hemşirenin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video
01.01.2021 | 08:18

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Şişli'de özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'nin saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bıçaklı saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde dün hemşire Haynünisa C. Ramazan K., tarafından bıçak ile rehin alındı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen Ramazan K., gözaltına alındı. Şüpheli, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Kasten yaralama", "uyuşturucu" başta olmak üzere bir çok suçtan kaydı bulunan Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgili olduğu ona ulaşmak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ablaya ulaşamayan Ramazan K., kardeşinin çalıştığı yere gelerek Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldığı belirtildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan dehşet anları saniye saniye saniye tıp merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis ekipleri elindeki bıçağı hemşirenin boğazına dayayan saldırganı ikna etmeye çalışıyor. Görüntülerin devamında polislerden biri şüphelinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp harekete geçiyor. Bıçağı alan polis, saldırganı etkisiz hale getiriyor.

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