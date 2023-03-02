Şişli’de husumetli olduğu akrabasının evine pencereden ateş etti: 1 yaralı | Video
Şişli’de bir şüpheli aralarında husumet bulunan akrabasının evine kavgaya geldi. Evin kapısını zorlayan şüpheli açamayınca sokak üzerinde bağırmaya başladı. Daha sonra evin penceresine çıkan akrabasıyla tartışan şüpheli yanında getirdiği silahla pencereden içeriye ateş etti. Kurşun evin içinde bulunan Özkan E.’nin omzuna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Özkan E. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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