Şişli’de İETT otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı | Video 02.01.2024 | 08:33 Şişli’de İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada İETT otobüsünün şoförü ve 8 yolcu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 06.30 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. hakimiyetindeki İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle şantiye çıkışında park halinde olan hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı yolculara ilk yardımı olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.