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OTOMATİK OYNAT
00:59
Şişli'de İETT şoförü dehşeti | Video 31.12.2021 | 08:49
02:24
00:34
İskenderun'da silahlı kavga | Video 31.12.2021 | 08:47
01:25
Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon 31.12.2021 | 08:47
02:35
01:08
İETT şoförü ile yolcunun kavgasını ayırır gibi yaptı, telefonu çaldı | Video 31.12.2021 | 08:38
01:15
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın | Video 31.12.2021 | 01:23
01:37
5 ay boyunca komşusuna kabus yaşattı | Video 30.12.2021 | 21:47
01:04
Kenya Meclisi’nde yumruklu kavga | Video 30.12.2021 | 21:32
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Kayseri'de yasa dışı Bitcoin operasyonu | Video 30.12.2021 | 16:56
02:29
Tem otoyolu'nda kamyona çarpan pikap bariyerin üzerine devrildi | Video 30.12.2021 | 16:28
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Annesiyle yolda yürürken böyle gasp edildi | Video 30.12.2021 | 16:54
02:33
Ankara Aşti'de 200 polisle yılbaşı denetimi | Video 30.12.2021 | 16:30
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Bitcoin üretim tesislerine operasyon | Video 30.12.2021 | 16:38
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Sel sonrası Ergene'de korkutan yükseliş: Nehrin debisi 10 kat arttı | Video 30.12.2021 | 16:22
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Diyarbakır'da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı | Video 30.12.2021 | 13:20
Şişli'de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen 30 yaşındaki genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.