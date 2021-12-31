Video Yaşam Şişli'de İETT şoförü dehşeti | Video
Şişli'de İETT şoförü dehşeti | Video

Şişli'de İETT şoförü dehşeti | Video

31.12.2021 | 08:49

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Şişli'de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen 30 yaşındaki genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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