Şişli’de iki arkadaşın yumruklu ve bıçaklı kavgası kamerada | Video
Şişli’de 2 arkadaş arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, arkadaşını bacağından bıçakladı. Kavga anları kameralara yansırken, polis 2 genci gözaltına aldı.
KÜFÜRLEŞME YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Olayı ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan A.A.'yı ve darp sonucu yüzünden yaralanan T.S.'yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Durumlarının iyi olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilen iki genç, ifadelerinin alınması ve "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılmaları sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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