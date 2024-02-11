Şişli’de iki grup arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş ederek müdahale etti | Video 11.02.2024 | 08:28 Şişli’de iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Müdahale sırasında iki grup ayrılmayınca polis havaya ateş ederek grubu dağıtmaya çalıştı. Çıkan kavgada polis ekiplerine mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı, 1 polis çıkan arbedede yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 23.45 sıralarında Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, grubu ayırmak için havaya ateş etti. Bazı kişiler polise direnerek mukavemet gösterdi. Yaşanan arbedede bir polis memuru yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken. Polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Yaşanan olayda bir polis memuru başından yaralandı. Hafif yaralanan polis memuruna sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralı polis memuru tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polise mukavemetten gözaltına alınan ismi öğrenilemeyen 3 kişi polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.