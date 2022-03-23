Şişli'de iş yerinin önündeki çelik bankı böyle çaldılar | Video

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir iş yerinin önündeki 30 bin lira değerinde çelik oturma bankını çalan iki kişiyi yakaladı. İki kişinin bankı çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Açıktan Hırsızlık" soruşturması Şişli İlçesi'ne bağlı olan Teşvikiye Mahallesi'nde açıldı. İki kişi; bir iş yerinin önünden 30 bin lira değerinde çelik oturma bankını çalarak kaçtı. İki kişinin bankı çaldıkları o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hemen detaylı bir inceleme başlattı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.K. ve T.B. isimli iki kişi; Gaziosmanpaşa ve Eyüp Sultan İlçeleri'nde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. "Hırsızlık" ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtları olan iki kişi "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. İki kişi de serbest bırakıldı.