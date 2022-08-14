Video Yaşam Şişli’de İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, facianın eşiğinden dönüldü | Video
Şişli’de İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, facianın eşiğinden dönüldü | Video

Şişli’de İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, facianın eşiğinden dönüldü | Video

14.08.2022 | 10:20

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Şişli’de İSKİ tarafından yapılan alt yapı çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz ana dağıtım borusunu delmesi sonucu yaşanan patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda, İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen atık su bakım onarım çalışması sırasında asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu delmişti. Delinmenin ardından doğalgazın borudan basınçla çıkması nedeniyle çevrede panik yaşanmıştı. Boruyu delen operatör ise iş makinesiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edilmişti. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak gaz sızıntısının yaşandığı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatmıştı. İGDAŞ görevlileri, vanayı kapatarak gaz akışını kesmiş, tadilat yapılabilmesi için yaklaşık 45 dakika boyunca borudaki doğalgazın boşalması beklenilmişti. Biriken gazın tamamen boşalmasının ardından boru ekipler tarafından tamir edilmişti. Doğalgazın borudan boşalması sırasında çıkan gürültü yüzünden cadde sakinleri evlerine ya da iş yerlerine kaçarken, bazı vatandaşlar ise merakla yaşananları izlemişti. Bazı vatandaşlar sızıntıyı cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, bazıları da çıkan gürültü nedeniyle kulaklarını tıkamak zorunda kalmıştı.

KORKU DOLU ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Şişli'de İSKİ tarafından yapılan çalışma esnasında doğalgaz borusunun iş makinesi tarafından delinerek patladığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş makinesi çalışma yaptığı esnada boruyu deliyor. Yaşanan patlama sonrası kepçe operatörü aracıyla, çalışanlar ise yaya olarak kaçıyor. Patlama esnasında yoldan geçen araçlar ise son anda kurtuluyor. Çevrede panik yaşandığı görülüyor.

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