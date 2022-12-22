Şişli'de kağıt toplayıcılarıyla mahallelinin sopalı kürekli kavgası kamerada | Video

ŞİŞLİ'de daha önce otel olarak kullanılan boş binaya ait hurdaları almak isteyen kağıt toplayıcılarıyla mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Kağıt toplayıcıları, yanlarında getirdikleri demir sopalar ve kürekle kendilerine tepki gösteren mahalle sakinlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcıları, daha önce otel olarak kullanılan boş binanın önündeki hurdaları almak istedi. Çevre sakinleri kağıt toplayıcılarına tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Kağıt toplayıcıları, yanlarında getirdikleri demir sopalar ve kürekle mahalle sakinlerine saldırdı. Mahalle sakinleri, bir apartmana girerek polisin gelmesini bekledi. Kağıt toplayıcıları, daha sonra hurdaları da alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan kağıt toplayıcılarını bulmak için çalışma başlattı.