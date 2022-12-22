Şişli'de kağıt toplayıcılarıyla mahallelinin sopalı kürekli kavgası kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
02:41
Uluslararası para transfer merkezine silahlı gasp girişimi kamerada | Video 22.12.2022 | 10:00
00:53
Sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 5 yaralı | Video 22.12.2022 | 10:00
00:57
Arnavutköy'de yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı | Video 22.12.2022 | 09:27
03:17
Adıyaman’da kaçak avcılar dron ile böyle kovalandı | Video 22.12.2022 | 09:19
02:40
Fatih’te 3 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 22.12.2022 | 08:43
01:11
01:37
Bir anda alev alan LPG'li otomobilden böyle kaçıştılar | Video 22.12.2022 | 09:00
01:03
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video 22.12.2022 | 08:42
01:03
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video 22.12.2022 | 09:00
01:09
Kar beklerken dut ağacı meyve vermeye başladı | Video 21.12.2022 | 19:36
04:47
07:26
00:29
03:51
Kuyumculara sahte zincir satan şüpheli son işinde yakayı ele verdi | Video 21.12.2022 | 16:29
05:10
02:02
Otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video 21.12.2022 | 14:16
01:39
01:10
Beşiktaş'ta gürültü tartışması 6 kişi gözaltına alındı | Video 21.12.2022 | 14:15
ŞİŞLİ'de daha önce otel olarak kullanılan boş binaya ait hurdaları almak isteyen kağıt toplayıcılarıyla mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Kağıt toplayıcıları, yanlarında getirdikleri demir sopalar ve kürekle kendilerine tepki gösteren mahalle sakinlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.