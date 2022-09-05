Şişli'de kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu | Video

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ŞİŞLİ'de arıza nedeniyle yolda kalan kamyonet, bir başka sürücü tarafından çalıştırılmaya çalışılırken, aniden hareket etti. Yolda yürüyen kadının ayağının üzerinden geçen kamyonet, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Ayak parmakları kopan kadın hastanede tedavi altına alındı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
AYAĞINDAKİ 4 PARMAK KOPTU
Ayağı kamyonet lastiğiyle orta refüj arasında kalan Feyza T.'nin 4 parmağı koptu. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis merkezine götürülen sürücü Mehmet M., Feyza T.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Baltalimanı Kemik Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Feyza T.'nin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarına giren görüntülerde, hareket eden kamyonetin kadına çarptıktan sonra ayağını ezdiği, duvara çarparak durması sonrası, Feyza T.'nin korkuyla kaçtığı görülüyor.