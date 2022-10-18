Video Yaşam Şişli'de kasa hırsızları kamerada | Video
Şişli'de kasa hırsızları kamerada | Video

Şişli'de kasa hırsızları kamerada | Video

18.10.2022 | 12:27

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İstanbul Şişli'de bir işyerine girerek içinde para ve çekler bulunan çelik kasayı açamayınca komple çalan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin kasayı taşıyarak geldikleri otomobile yükledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Düztaş sokakta 11 Ekim'de meydana geldi. A.Ç. polise başvurarak işyerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede kilidi kırarak içeri giren hırsızların, açamadıkları kasayı komple çaldıklarını tespit etti. İşyeri sahibi işyeri A.Ç. çalınan çelik kasanın içinde 1500 Euro, 430 bin lira ve 8 adet çek bulunduğunu söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir işyeri güvenlik kamerasının şüphelileri görüntülediğini belirledi. Görüntülerde hırsızların otomobillerini işyeri kapısına kadar getirerek hızlıca kasayı yükledikleri görüldü. Kısa süre içinde önce geldikleri aracın plakası ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Kerem A.(22), Mehmet Y.(23), ve Muharrem T.(24) Arnavutköy'de gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Kerem A.'nın daha önceden 12, Mehmet Y.'nin 16, Muharrem T.'nin ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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