Video Yaşam Şişli’de kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü öndeki cipe çarptı: 2 yaralı | Video
Şişli’de kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü öndeki cipe çarptı: 2 yaralı | Video

Şişli’de kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü öndeki cipe çarptı: 2 yaralı | Video

13.02.2025 | 09:24

Şişli’de İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralanırken, kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kambur yönetimindeki 34 HO 2232 plakalı İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 34 34 GYD 146 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İETT Özel Halk Otobüsü içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili konuşan İETT Özel Halk Otobüsü şoförü Ömer Kambur, "Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptık. Frene bastım ama araç duramadı. Ayakta olan 2 yolcu yere düştü" dedi.

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