Şişli’de korkutan çatı yangını | Video
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Şişli’de bir marketin çatısındaki jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çatıyı alevler sararken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay saat 13.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Hrant Dink Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek katlı marketin çatısında bulunan jeneratörlerden kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı alevler içerisinde bırakırken market çalışanları ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.