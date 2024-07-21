Şişli’de korkutan yangın: Daire kullanılamaz hale geldi | Video 21.07.2024 | 14:22 Şişli’de 4 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alev alev yanan daire kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Şişli Teşvikiye'de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 2.'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Apartman sakinleri ise tedbir amacıyla bahçeye indi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"YANGIN ÇIKTIĞINDA UYUYORDUM EŞİM UYANDIRDI APAR TOPAR AŞAĞIYA İNDİK"

Yangın sırasında evinde uyuduğunu söyleyen Resul Çelikol, "Ben öbür odada uyuyordum eşim uyandırdı, apar topar aşağıya indik. Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının başladığı evin sahiplerini tanımıyorum. Ben burada 3 senedir oturuyorum" diye konuştu.