Şişli'de korkutan yangın! Gecekondu alev alev yandı | Video
ŞİŞLİ'de bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangın çıktığı sırada uyuduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Adnan Başbeyaz "Yatağımızda uyuyorduk. Sesi duyduk, sese doğru koştuk mahalleli olarak. Mahallemiz yanıyor şurada yangın var, yaşayanlar var hepimiz bir aileyiz burada. Sese koştuk bizde seferber olduk. İtfaiye geldi burada sağ olsun müdahale ediyor. Yangın kontrol altında." dedi.
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