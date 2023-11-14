Şişli'de korkutan yangın kamerada | Video
Şişli'de gece saatlerinde bir binanın çatısında meydana gelen yangın korkuttu. Yangının çıktığı bina kısa sürede alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
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