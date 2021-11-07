Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
01:00
Adana’da iş makinesi operatörü vurularak öldürüldü 07.11.2021 | 16:48
04:43
Otomobilin içindeki zulayı narkotik köpeği buldu | Video 07.11.2021 | 16:46
03:33
04:43
Jandarma zeytin hırsızlıklarına karşı tarlalarda devriyeye çıkıyor 07.11.2021 | 16:42
01:10
Silahlı market soyguncusu yakalandı | Video 07.11.2021 | 15:52
03:02
00:42
Sahipsiz eşek, 5 gündür can çekişiyor | Video 07.11.2021 | 15:09
06:31
Sarıyer'de minibüs kazası: 1 ölü 7 yaralı! 07.11.2021 | 14:18
01:07
Şişli'de mağaza kabininde turistin çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı 07.11.2021 | 14:13
01:37
Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı 07.11.2021 | 13:52
01:16
Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı! 07.11.2021 | 13:40
01:48
Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi | Video 07.11.2021 | 12:41
02:51
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor | Video 07.11.2021 | 12:41
00:50
Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 07.11.2021 | 13:07
01:49
İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR'ı yağmalandı 07.11.2021 | 12:41
01:26
Şırnak dağları beyaza büründü 07.11.2021 | 12:34
00:56
Alanya polisi'nden itfaiye merdiveniyle tombala baskını 07.11.2021 | 12:16
00:40
Konya'da hırsızlık olayına karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi 07.11.2021 | 11:46
06:59
Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler 07.11.2021 | 11:35
ŞİŞLİ'de mağazanın deneme kabininde Kuveyt uyruklu Kaamed A.'nın çantasını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli iki kadının hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Şişli'de bir mağazada geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, Kuveyt uyruklu Kaamed A. bir mağazada deneme kabinine girerek kıyafet denedi. Bu sırada yanlarına yanaşan iki kadın, kabindeki çantayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Çantasının çalındığını söyleyen turist, polisten yardım istedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Şüpheliler Aycan U. (31) ve Aydan Ö.(22) Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Aydan U.'nun 42, Aydan Ö'nün ise 22 adet suç kaydı olduğu belirlendi.
YANKESİCİLER GÜVENLİK KAMERADA
İki kadının yankesicilik yapma anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere, deneme kabininden çıkan turisti takip eden iki şüpheliden biri turistin önüne kıyafet tutarak perdeleme yapması, diğerinin de kabindeki çantayı alarak hızla olay yerinden uzaklaşması yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.