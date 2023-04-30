Video Yaşam Şişli’de minibüsle soygun girişimi kamerada: Komşu bağırınca apar topar kaçtılar | Video
Şişli’de minibüsle soygun girişimi kamerada: Komşu bağırınca apar topar kaçtılar | Video

Şişli’de minibüsle soygun girişimi kamerada: Komşu bağırınca apar topar kaçtılar | Video

30.04.2023 | 12:24

Şişli’de maskeli ve kapüşonlu 4 hırsız bir motosiklet tamirhanesine girebilmek için kepengine minibüsle defalarca vurarak zarar verdi. Hırsızlar ardından kepengi kanırtacakları esnada üst kattan bir vatandaşın bağırması üzerine apar topar kaçtı. İşyerinde 40 bin liralık zararın oluştuğu olay kameralara yansırken işyeri sahibi Recep Çakıllı, “Komşumuzun bağırması üzerine araca binip uzaklaşıyorlar” dedi.

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Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kentin en işlek bulvarında sahte plakalı bir kapalı kasa minibüsle gelen maskeli ve kapüşonlu 4 hırsız, kepengi kapalı olan motosiklet tamirhanesine gözünü kestirdi. Şahıslar araçtan inmeden önce minibüsle kepenge çarparak zarar verdi. Ardından minibüsle geri manevra yapan hırsızlar, bu şekilde de kepenge vurduktan sonra araçtan indi. Hırsızlar kepengi kanırtmaya başladıkları esnada üst katta bir vatandaş bağırmaya başladı. Bunun üzerine içeriye giremeyeceklerini anlayan hırsızlar, geldikleri minibüse binerek apar topar kaçtı. İşyerinde ise 40 bin liralık maddi hasar oluştu. Hırsızların Güngören Merter'de de aynı şekilde bir konfeksiyon dükkanına girdikleri ve içeride binlerce liralık malzeme çaldıkları öğrenildi. Yaşananlar ise kameralara anbenan yansıdı.

"KOMŞUMUZUN BAĞIRMASI ÜZERİNE ARACA BİNİP UZAKLAŞIYORLAR"
Olayla ilgili konuşan Recep Çakıllı, "Saat 07.00 sıralarında arkadaşımız komşumuz üst kattan beni aradı. Buraya araçla girmeye çalıştılar, ilk başta aracın ön kısmıyla kepenge vurdular. Ondan sonra da geri manevra yapıp tekrardan bir daha vurdular. Bu kez de kepengi kanırtarak içeriye girmeye çalıştılar. Komşumuzun bağırması üzerine araca binip uzaklaşıyorlar. Duyduğumuza göre Kağıthane Çağlayan'da da aynı araç benzer olaylara karışmış. Umarım başkalarının canı yanmasın bir an önce bulunmalarını istiyoruz, mustaribiz. Başka bir arkadaşımız da bize benzer görüntü gönderdi, orada da işyerine girip bayağı malzeme çalmışlar. Buraya giremediler fakat yine de zararımız var. Toplamda kepenk, camekan ve çerçevesi dağıldı, aşağı yukarı 40 bin lira zararımız var. Şikayetçi olmadık ama bugün olacağız. Bunların yakalanmasını ve başkalarının canının yanmamasını istiyoruz. Dünya malı yerine gelir ama cana zarar gelmesin" dedi.

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