Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video
ŞİŞLİ'de gece saatlerinde motosiklet ile sokağa gelen iki şüpheliden biri, park halindeki motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen kasklı iki kişinin park halindeki motosiklete yanaşmaları görülüyor. Bir kişi motosiklette etrafı gözetlerken diğeri park halindeki motosikletin kilidini kırıyor. İki hırsız motosikletlerine atlayarak olay yerinden uzaklaşıyor.
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