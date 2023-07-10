Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 10.07.2023 | 14:17 ŞİŞLİ'de gece saatlerinde motosiklet ile sokağa gelen iki şüpheliden biri, park halindeki motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Fulya Emiroğlu Sokak üzerinde Perşembe günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir motosikletle sokağa giren kasklı iki hırsız, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Bir kişi etrafı gözetlerken diğeri motosikletin kilidini kırdı. Motosikleti çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını gören Kerem Çelebi polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Çelebi, bir ay önce aldığı 200 bin liralık motosikletinin bulunmasını bekliyor.Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen kasklı iki kişinin park halindeki motosiklete yanaşmaları görülüyor. Bir kişi motosiklette etrafı gözetlerken diğeri park halindeki motosikletin kilidini kırıyor. İki hırsız motosikletlerine atlayarak olay yerinden uzaklaşıyor.