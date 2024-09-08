Şişli’de motosiklet üzerinde kucağında çocukla tehlikeli yolculuk kamerada | Video 08.09.2024 | 09:53 Şişli’de bir kadının kucağında çocukla motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Yolculukta baba kask takarken, anne ve çocukta kask olmaması dikkat çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntüler önceki gün saat 08.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Bir motosikletli arkasında oturan bir kadın ve çocukla yolculuk yaptı. 34 DYD 889 plakalı motosiklet sürücünün kask taktığı motosiklette seyahat eden anne ve çocuğun kaskı olmadığı görüldü. Annenin çocuğu kucağında taşıdığı anlar ise tepki çekti.Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün eşini ve çocuğunu kasksız taşıdığı motosiklette yolculuk yaptığı görülüyor. Ayrıca, annenin motosiklette seyahat ederken çocuğu kucağında tuttuğu da gözüküyor.