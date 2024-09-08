Şişli’de motosiklet üzerinde kucağında çocukla tehlikeli yolculuk kamerada | Video
Şişli’de bir kadının kucağında çocukla motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Yolculukta baba kask takarken, anne ve çocukta kask olmaması dikkat çekti.
O ANLAR CEP TELEFONUNU KAMERASINDA
Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün eşini ve çocuğunu kasksız taşıdığı motosiklette yolculuk yaptığı görülüyor. Ayrıca, annenin motosiklette seyahat ederken çocuğu kucağında tuttuğu da gözüküyor.
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