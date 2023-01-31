Şişli’de motosikletli saldırganlar cadde üzerindeki iki şahsa silahla ateş açtı! Çatışma anları kamerada | Video
Şişli’de motosikletle seyreden kasklı saldırganlar, cadde üzerindeki iki şahsa silahlı saldırıda bulundu. Şahıslar saldırıya silahla karşılık verince ise sokakta kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırı anları kameralara yansırken, motosikletle kaçan saldırgan üst sokakta da iki kişiyi silahla vurup yaraladı. Polis motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
SALDIRIYA KARŞILIK VERİLİNCE KISA SÜRELİ ÇATIŞMA ÇIKTI
Olayın ardından yaralı 2 şahıs yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, motosikletli saldırganların olaydan hemen sonra bir üst sokakta 2 kişiyi daha silahla yaraladıkları ortaya çıktı.
SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Yaşanan silahlı saldırı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kasklı iki şahıs motosikletle seyrediyor. Şahıslar ardından cadde üzerindeki iki kişiye ateş açıyor. Şahıslar ardından sokak arasına girip kaçmaya başlıyor. Saldırıya uğrayan iki kişi ise silahlarını çekerek saldırganların arasından ateş açıyor. Caddedeki vatandaşlar ise panik yaşıyor. Yaralanan kişiler ise topallayarak bir süre sonra yere yığılıyor.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipler ise cadde üzerinde inceleme yaparak kovanları delil torbasına koydu. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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