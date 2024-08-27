Şişli’de otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı | Video 27.08.2024 | 08:53 Şişli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 06.20 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde ilerleyen iETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otomobil ve İETT otobüsünde hasar meydana geldi.Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.