Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 3 yaralı | Video 03.05.2023 | 12:18 ŞİŞLİ'de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra yayaların arasına girdi. Olayda 3 kişi hafif yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Mecidiyeköy'de 1 Mayıs akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki iki ağaca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen insanların arasına girdi. Şoku atlatan sürücü olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin kaldırımdaki ağaçlar çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen insanlara çarptığı anlar görülüyor. Kaldırımda yürüyen insanlar kendileini korumak için sağa sola kaçarken, 1 kişi ise, havada takla attıktan sonra yere düşüyor. Daha sonra çevredekiler yaralıların yardımına koşuyor.Görgü tanığı Kasım Arslan "1 Mayıs akşamı saat 19.30 gibiydi. Beyaz bir otomobil birden hızlanıp önce okul tabelasına çarptı. Daha sonra iki ağaca çarptı insanlar dsa fazlaydı. İnsanlara birş ey olmadı. İnsanlar aldırımdan geçiyordıu ağaçlara vurdu. Ben kaçtım burada çorap atan arkadaş vardı onu kurtardım. Arabanın altına koştum kimse var mı diye. Baktım kimse yok şoförün kapısını açtım. Bir şeyiniz var mı? dedi. Ben daha sonra diğer çocukla ilgilenmeye başladım. Onlar da kaçmışlardı. Otomobil birden hızlandı son 50 metreden sonra hızlandı. Herhalde hakimiyeti kaybetti direğe çarptı. Eğer 20 santim daha sağdan gelmiş olsaydı insanların arasına dalacaktı. En az 10-15 kişi arabanın altında kalırdı. Ağaçlar olmasaydı burada bir facia olurdu." dedi.