Video Yaşam Şişli'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Şişli'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Şişli'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

24.10.2021 | 10:38

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OTOMATİK OYNAT

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ŞİŞLİ'de park halindeki otomobilden 1 adet dizüstü bilgisayar, şarj aleti, kulaklık ve not defteri çaldığı belirlenen şüpheli E.İ. yakalandı. Sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 18 Ekim Pazartesi günü saat 20.15 sıralarında M.G.'nin park halindeki otomobilinin içerisinden 1 adet dizüstü bilgisayar, şarj aleti, kulaklık ve not defteri çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olay yeri ve çevrisinde bulunan 23 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olaydan sonra araçla uzaklaştığını belirleyen ekipler, plaka bilgileri ve GPS kayıtları üzerinden yapılan detaylı araştırmalar sonucu aracın kiralık olduğu ve E.İ. isimli kişi tarafından kiralandığını tespit etti. Önceki gün şüpheli E.İ., Şişli Gülbahar Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli E.İ. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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