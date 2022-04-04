Şişli’de pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu, yangın çıktı! | Video
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Şişli’de bir pansiyonda yangın çıktı. Patlama seslerinin duyulduğu yangın büyük paniğe neden olurken dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
PANSİYONDA KALANLAR KENDİLERİNİ BAVULLARIYLA DIŞARI ATTI
Pansiyonda konaklayan kişilerin panikle kendilerini sokağa attığı, bir kısmının ise yanlarına bavullarını da aldığı görüldü. Pansiyonda kalanlardan iki kişi ise binayı saran yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
PATLAMA SESİ DUYULDU
Binanın çatı katında çıkan yangın sürerken, henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir patlama sesi duyuldu. O dakikalarda pansiyon çevresinde bekleyenler büyük korku yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülünce çevredekiler rahat bir nefes aldı.