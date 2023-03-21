Şişli'de park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı | Video
ŞİŞLİ'de park yeri nedeniyle esnafla tartışan otomobil sürücüsü, yarım saat süresince yolu trafiğe kapattı. Tartışma cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.
Sürücünün yolun ortasında otomobilini bırakıp esnaf ile tartışması ve diğer sürücülerin duruma tepki göstermesi cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
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