Video Yaşam Şişli'de park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı | Video
Şişli'de park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı | Video

Şişli'de park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı | Video

21.03.2023 | 14:06

ŞİŞLİ'de park yeri nedeniyle esnafla tartışan otomobil sürücüsü, yarım saat süresince yolu trafiğe kapattı. Tartışma cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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Merkez Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında park yeri nedeniyle esnafla tartışan sürücü, otomobilini yarım saat süresince yol ortasında bıraktı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeyen sürücü, park etmesine izin vermeyen esnafla tartışmayı sürdürdü. Sürücüye aynı sokakta başka bir park yeri bulunarak, yol trafiğe açıldı.

Sürücünün yolun ortasında otomobilini bırakıp esnaf ile tartışması ve diğer sürücülerin duruma tepki göstermesi cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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