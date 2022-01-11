Şişli'de restoranın asma katında yangın | Video

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Şişli'de 5 katlı binanın giriş katındaki restoranın asma katında yangın çıktı. Çıkan yangında ölü ve yaralı olmazken restoranda küçük çapta hasar oluştu.