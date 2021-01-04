Video Yaşam Şişli'de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı | Video

Şişli'de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı | Video

Şişli'de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı | Video
04.01.2021 | 10:04

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Şişli'de uygulama yapan polis, durdurduğu motosikletteki iki şahısın üzerinde 2 adet silah, onlarca mermi ve çelik yelek ele geçirdi. Şahıslardan birinin cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı.

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Okmeydanı'nda uygulama yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, saat 19.45 sıralarında hareketlerinden şüphelendikleri üzerinde iki kişi olan bir motosikleti durdurdu. Polis motosikletten indirdiği şahıslara üzerlerinde herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığını sorunca ikili yanlarında silah taşıdıklarını itiraf etti. GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu sonucu isimlerinin A.T. ve E.K. oldukları öğrenilen şahıslar silahları polise teslim etti.

ÇELİK YELEK, İKİ TABANCA VE ONLARCA MERMİ
Şahısların üzerinden iki adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra, iki adet dolu şarjör ve bir adet uzatmalı dolu şarjör çıktı. Şarjörlerin tabancalara takılı, kullanıma hazır halde olduğu, ayrıca şüphelilerden A.T.'nin çelek yelek giydiği görüldü. Diğer şüpheli E.K.'nin ise çok sayıda suçtan kaydı ve kasten adam öldürme suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler A.T. ve E.K. sorgulanmak üzere Şişli Feriköy Polis Merkezine götürüldü.

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