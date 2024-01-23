Şişli’de sevgilisiyle buluşan gence akraba dayağı kamerada | Video
Şişli’de iddiaya göre bir genç, kız arkadaşıyla buluştuğu sırada onu gören sevgilisinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Kendisini son anda bir berbere atarak kurtulmaya çalışan genç, bu sefer dükkanın içinde darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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