Video Yaşam Şişli’de sevgilisiyle buluşan gence akraba dayağı kamerada | Video
Şişli’de sevgilisiyle buluşan gence akraba dayağı kamerada | Video

Şişli’de sevgilisiyle buluşan gence akraba dayağı kamerada | Video

23.01.2024 | 10:06

Şişli’de iddiaya göre bir genç, kız arkadaşıyla buluştuğu sırada onu gören sevgilisinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Kendisini son anda bir berbere atarak kurtulmaya çalışan genç, bu sefer dükkanın içinde darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şişli Gülbahar Mahallesi'nde geçişimiz aylarda bir kuaförde yaşanan olayda iddiaya göre bir genç, sokakta kız arkadaşıyla buluştu. Ardından kızın akrabaları ikiliyi fark edince sokak ortasında bir anda gence saldırmaya başladı. Saldırıdan kaçmak için yakınlarda bulunan bir berber dükkanına sığınan genç, bu kez arkasından gelen akrabalar tarafından dükkanda darp edildi. Müşterilerin ve dükkan sahibinin şaşkına döndüğü olayda vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşanan arbede dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de sevgilisiyle buluşan gence akraba dayağı kamerada | Video 00:42
Şişli’de sevgilisiyle buluşan gence akraba dayağı kamerada | Video 23.01.2024 | 10:06
Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını Hulk buldu | Video 00:45
Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını "Hulk" buldu | Video 23.01.2024 | 10:06
Alçı levhalar arasında 30 bin paket kaçak sigara yakalandı | Video 00:23
Alçı levhalar arasında 30 bin paket kaçak sigara yakalandı | Video 23.01.2024 | 10:43
Gaziosmanpaşa’da yol verme tartışması: Sürücülerden biri diğerini silahla vurdu! | Video 03:04
Gaziosmanpaşa'da yol verme tartışması: Sürücülerden biri diğerini silahla vurdu! | Video 23.01.2024 | 10:07
Adana’da gümrük kaçağı: 5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi | Video 01:17
Adana’da gümrük kaçağı: 5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi | Video 23.01.2024 | 10:22
Meteoroloji’den 10 kente sarı kodlu uyarı! Yoğun kar bekleniyor... | Video 02:07
Meteoroloji'den 10 kente sarı kodlu uyarı! Yoğun kar bekleniyor... | Video 23.01.2024 | 10:25
Şişli’de sevgilisiyle buluşan gence akraba dayağı kamerada: Berberde saldırıya uğradı | Video 00:42
Şişli’de sevgilisiyle buluşan gence akraba dayağı kamerada: Berberde saldırıya uğradı | Video 23.01.2024 | 10:00
İş kadını Yasemin Sadıkoğlu’nun darp edilme anı kamerada | Video 01:54
İş kadını Yasemin Sadıkoğlu’nun darp edilme anı kamerada | Video 23.01.2024 | 09:45
Esenyurt’ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video 04:27
Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video 23.01.2024 | 09:21
Arazi kavgasında ölen kardeşlerin görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:43
Arazi kavgasında ölen kardeşlerin görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.01.2024 | 09:31
Sındırgı’da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti | Video 01:45
Sındırgı’da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti | Video 23.01.2024 | 09:21
Antalya’da sahillere vuran cesetlerden birinin 18 yaşındaki Merve olduğu belirlendi | Video 05:30
Antalya'da sahillere vuran cesetlerden birinin 18 yaşındaki Merve olduğu belirlendi | Video 23.01.2024 | 08:43
Bu kadarına pes dedirtecek görüntü: Şarj aletinde uyuşturucu bulundu | Video 00:35
"Bu kadarına pes" dedirtecek görüntü: Şarj aletinde uyuşturucu bulundu | Video 23.01.2024 | 08:29
Isparta’da ev yangını: Alevler geceyi aydınlattı | Video 05:31
Isparta’da ev yangını: Alevler geceyi aydınlattı | Video 23.01.2024 | 08:29
Erzincan’da kar yağışı vatandaşları sevindirdi | Video 04:13
Erzincan’da kar yağışı vatandaşları sevindirdi | Video 23.01.2024 | 08:28
Kafes-32 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video 01:02
Kafes-32 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video 23.01.2024 | 08:43
Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video 01:55
Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video 23.01.2024 | 08:43
Kadıköy’de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 03:46
Kadıköy'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 23.01.2024 | 08:28
Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video 01:55
Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video 23.01.2024 | 08:28
Kırgızistan’da 7 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşananlar kameralara yansıdı 01:31
Kırgızistan’da 7 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşananlar kameralara yansıdı 22.01.2024 | 22:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA