Şişli’de seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı anı kamerada! 1'i ağır 2 yaralı | Video

Şişli’de silahlı bir şahıs, seyir halindeki motosikletteki iki kişiye silahla ateş açtı. Saldırı anı kameralara yansırken, motosikletteki iki şahıstan biri ağır şekilde yaralandı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü.

Olay saat 13.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bekleyen silahlı bir şahıs, motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan F. G. (26) ve C. S.'ye (26) ateş açtı. Saldırı sonucu motosiklettekiler yaralanarak yere düşerken, saldırgan ise olay yerinden hızla kaçtı. Motosikletin arkasında oturan şahıs, bacağından ve kalçasından hafif şekilde yaralanırken, motosikletin sürücüsü ise belinden ağır şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı F. G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hafif yaralı C.S. ise polis ekibi tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Öte yandan silahlı saldırı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde yol kenarındaki silahlı kişi, motosikletteki iki kişiye ateş ediyor. Yaralanan motosiklettekiler birlikte düşerken, saldırganın kaçtığı görülüyor.