Şişli’de seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı anı kamerada! 1'i ağır 2 yaralı | Video
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Şişli’de silahlı bir şahıs, seyir halindeki motosikletteki iki kişiye silahla ateş açtı. Saldırı anı kameralara yansırken, motosikletteki iki şahıstan biri ağır şekilde yaralandı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü.
YOL KENARINDA BEKLERKEN ATEŞ AÇTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı F. G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hafif yaralı C.S. ise polis ekibi tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Öte yandan silahlı saldırı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde yol kenarındaki silahlı kişi, motosikletteki iki kişiye ateş ediyor. Yaralanan motosiklettekiler birlikte düşerken, saldırganın kaçtığı görülüyor.