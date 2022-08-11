Şişli’de simitçi ve esnaf birbirine girdi... O anlar kamerada | Video

Şişli’de bir esnaf ve simitçinin kavga etmesi üzerine vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşlar, kavgayı zorla ayırırken 2 tarafın birbirinden şikayetçi olmadığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Mecidiyeköy Metrobüs Durağındaki esnaf ile simit satıcısı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. İkili arasında sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayı çevredeki vatandaşlar güçlükle dindirdi. Kavga eden esnaf ve simit satıcısının birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.