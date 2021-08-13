Şişli'de şoke eden olay! Mezarlıkta kefene sarılı cesedin köpeğe ait olduğu belirlendi | Video

Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda kefene sarılı ceset iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Mezarlığa olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında, çarşafa sarılı olan cesedin bir köpeğe ait olduğu belirlendi.

Olay saat 08.45 sıralarında Şişli Feriköy Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlıkta dolaşan bir vatandaş mezarlığın içerisine bırakılmış ve çarşafa sarılı halde olarak bir ceset gördü. Vatandaş hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri cesedin etrafına güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekipleri, çarşafın içerisinde ölü bir köpeğin olduğunu tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.