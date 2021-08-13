Şişli'de şoke eden olay! Mezarlıkta kefene sarılı cesedin köpeğe ait olduğu belirlendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
01:06
00:10
Kastamonu Bozkurt'a yardım götüren TIR'da yangın çıktı! Patlama anı kamerada 13.08.2021 | 11:01
00:24
Yaylada kamp yapan dağcılara dolu sürprizi | Video 13.08.2021 | 10:58
01:00
Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı | Video 13.08.2021 | 10:58
04:43
Torunu sel sularında kaybolan anneannenin acı bekleyişi | Video 13.08.2021 | 10:33
01:05
00:35
00:23
Konvoydaki aracın camından havai fişek attılar | Video 13.08.2021 | 10:33
03:34
01:45
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı | Video 13.08.2021 | 10:21
06:25
Evini lağım suyu basan vatandaş İmamoğlu’na isyan etti | Video 13.08.2021 | 10:09
01:59
Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada | Video 13.08.2021 | 10:11
02:07
Esenyurt’ta bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 13.08.2021 | 10:11
07:30
00:48
Sivas Geminbeli Geçidi'ndeki dağ keçileri kamerada 13.08.2021 | 08:49
01:42
Patronunun arabasını kurtardı, patronu dükkanda hayatını kaybetti | Video 13.08.2021 | 09:52
00:29
Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı | Video 13.08.2021 | 09:52
01:16
PKK'nın lojistik hücresi çökertildi | Video 13.08.2021 | 09:51
00:50
Ankara'da ağacın otomobilin üzerine yıkılma anı kamerada 13.08.2021 | 08:48
Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda kefene sarılı ceset iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Mezarlığa olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında, çarşafa sarılı olan cesedin bir köpeğe ait olduğu belirlendi.
Olay saat 08.45 sıralarında Şişli Feriköy Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlıkta dolaşan bir vatandaş mezarlığın içerisine bırakılmış ve çarşafa sarılı halde olarak bir ceset gördü. Vatandaş hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri cesedin etrafına güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekipleri, çarşafın içerisinde ölü bir köpeğin olduğunu tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.