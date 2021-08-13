Video Yaşam Şişli'de şoke eden olay! Mezarlıkta kefene sarılı cesedin köpeğe ait olduğu belirlendi | Video

Şişli'de şoke eden olay! Mezarlıkta kefene sarılı cesedin köpeğe ait olduğu belirlendi | Video

Şişli'de şoke eden olay! Mezarlıkta kefene sarılı cesedin köpeğe ait olduğu belirlendi | Video
13.08.2021 | 10:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Güney Amerika’dan getirdikleri sıvı kokaini, toza dönüştüren 2 şahıs böyle yakalandı 01:42
İstanbul Güney Amerika'dan getirdikleri sıvı kokaini, toza dönüştüren 2 şahıs böyle yakalandı 13.08.2021 | 11:01
SON DAKİKA. Kastamonu Bozkurt’ta selin tsunami gibi geldiği anların görüntüleri ortaya çıktı! 01:06
SON DAKİKA. Kastamonu Bozkurt'ta selin tsunami gibi geldiği anların görüntüleri ortaya çıktı! 13.08.2021 | 11:01
Kastamonu Bozkurt’a yardım götüren TIR’da yangın çıktı! Patlama anı kamerada 00:10
Kastamonu Bozkurt'a yardım götüren TIR'da yangın çıktı! Patlama anı kamerada 13.08.2021 | 11:01
Yaylada kamp yapan dağcılara dolu sürprizi | Video 00:24
Yaylada kamp yapan dağcılara dolu sürprizi | Video 13.08.2021 | 10:58
Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı | Video 01:00
Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı | Video 13.08.2021 | 10:58
Torunu sel sularında kaybolan anneannenin acı bekleyişi | Video 04:43
Torunu sel sularında kaybolan anneannenin acı bekleyişi | Video 13.08.2021 | 10:33
Bursa’da bina sakinleri silah seslerine uyandı, merdivenlerde bir şahıs ölü olarak bulundu | Video 01:05
Bursa’da bina sakinleri silah seslerine uyandı, merdivenlerde bir şahıs ölü olarak bulundu | Video 13.08.2021 | 10:33
Şişli’de şoke eden olay! Mezarlıkta kefene sarılı cesedin köpeğe ait olduğu belirlendi | Video 00:35
Şişli'de şoke eden olay! Mezarlıkta kefene sarılı cesedin köpeğe ait olduğu belirlendi | Video 13.08.2021 | 10:35
Konvoydaki aracın camından havai fişek attılar | Video 00:23
Konvoydaki aracın camından havai fişek attılar | Video 13.08.2021 | 10:33
Marmaris’te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye’de 30 ev küle döndü | Video 03:34
Marmaris’te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü | Video 13.08.2021 | 10:21
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı | Video 01:45
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı | Video 13.08.2021 | 10:21
Evini lağım suyu basan vatandaş İmamoğlu’na isyan etti | Video 06:25
Evini lağım suyu basan vatandaş İmamoğlu’na isyan etti | Video 13.08.2021 | 10:09
Bartın’da köprünün yıkılma anları kamerada | Video 01:59
Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada | Video 13.08.2021 | 10:11
Esenyurt’ta bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 02:07
Esenyurt’ta bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 13.08.2021 | 10:11
Manavgat’ta canı pahasına yangından küçükbaş hayvanlarını kurtardı: Keçilerim yansa, vicdan azabından yaşayamazdım” 07:30
Manavgat'ta canı pahasına yangından küçükbaş hayvanlarını kurtardı: "Keçilerim yansa, vicdan azabından yaşayamazdım” 13.08.2021 | 09:52
Sivas Geminbeli Geçidi’ndeki dağ keçileri kamerada 00:48
Sivas Geminbeli Geçidi'ndeki dağ keçileri kamerada 13.08.2021 | 08:49
Patronunun arabasını kurtardı, patronu dükkanda hayatını kaybetti | Video 01:42
Patronunun arabasını kurtardı, patronu dükkanda hayatını kaybetti | Video 13.08.2021 | 09:52
Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı | Video 00:29
Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı | Video 13.08.2021 | 09:52
PKK’nın lojistik hücresi çökertildi | Video 01:16
PKK'nın lojistik hücresi çökertildi | Video 13.08.2021 | 09:51
Ankara’da ağacın otomobilin üzerine yıkılma anı kamerada 00:50
Ankara'da ağacın otomobilin üzerine yıkılma anı kamerada 13.08.2021 | 08:48

Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda kefene sarılı ceset iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Mezarlığa olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında, çarşafa sarılı olan cesedin bir köpeğe ait olduğu belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay saat 08.45 sıralarında Şişli Feriköy Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlıkta dolaşan bir vatandaş mezarlığın içerisine bırakılmış ve çarşafa sarılı halde olarak bir ceset gördü. Vatandaş hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri cesedin etrafına güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekipleri, çarşafın içerisinde ölü bir köpeğin olduğunu tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA