Video Yaşam Şişli’de sopalı yol verme kavgası kamerada | Video
Şişli’de sopalı yol verme kavgası kamerada | Video

Şişli’de sopalı yol verme kavgası kamerada | Video

16.06.2024 | 09:30

Şişli’de bir sokakta iki otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması meydan kavgasına dönüştü. Araç sürücüsünün yakınları, kavga ettikleri diğer sürücüye ailecek saldırdı. Kavga esnasında sürücü gaza basınca saldıranlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kadınların da karıştığı ve sopaların çekildiği kavga kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bulunan bir sokakta iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü, diğer sürücünün aracına eliyle vurmaya başladı. Diğer sürücünün araç içerisinden tepki göstermesi üzerine ise saldıran sürücünün yakınları olaya dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan sürücü, ailecek diğer sürücüye saldırdı.

SALDIRANLAR EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Ortalığın bir anda karıştığı olayda, saldırıya uğrayan sürücü gaza basınca birkaç kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine saldırgan taraftaki sürücü aracının bagajından sopa çıkarıp saldırmaya çalıştı. Vatandaşların araya girmesiyle ayrılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
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