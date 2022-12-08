Video Yaşam Şişli'de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video
Şişli'de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video

08.12.2022 | 15:14

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Şişli'de asayiş uygulamaları sırasında şüphe üzerine durdurulan taksiden bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca çıktı. Üzerinden de uyuşturucu madde çıkan şoför ise gözaltına alındı.

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Şişli'de 07 Aralık'ta tarihinde saat 22.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde genel asayiş uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen bir ticari taksi polis ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsü Y.Y.'nin üzerinden 2 parça halinde 20,93 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise; 7 parça halinde satışa hazır şekilde 48,05 gram metamfetamin, 2 parça halinde satışa hazır şekilde 6,08 gram marihuana, 4 parça halinde satışa hazır şekilde 2,49 gram taş kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 29 bin 475 lira ve 5 euro nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

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