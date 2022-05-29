Video Yaşam Şişli'de taciz iddiası! Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu | Video
Şişli'de taciz iddiası! Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu | Video

Şişli'de taciz iddiası! Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu | Video

29.05.2022 | 12:15

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Şişli'de, bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.

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Olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti.

Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

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