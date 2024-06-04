Şişli’de ters yöne giren alkollü sürücünün sokağı birbirine kattığı anlar kamerada: 2 yaralı | Video
Şişli’de alkollü olduğu iddia edilen ve ters yöne giren sürücü, önce park halindeki araca, ardından bir yayaya ve seyir halindeki motosiklete çarptı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ve yoldan geçen bir kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan yayaya ve motosiklet sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDI
Kaza yapan otomobil sürücüsü polislerle ve çevredeki vatandaşlarla uzun süre tartışırken kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine ise kazayı yapan aracın sürücüsünün kendisi olmadığını iddia etti. Uzun süren ikna çabalarının ardından alkollü olduğu iddia edilen sürücü ve yanında bulunan kız arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
KAZA ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Görüntülerde, ters yöne giren kırmızı renkli otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine önce park halindeki araca çarptığı, sonrasında kaldırımda bulunan ağaca çarparak ters döndüğü ve seyir halindeki bir motosikletliye çarptığı anlar görülüyor.
Yaşanan kazada park halindeki otomobil, kazaya karışan araç ve motosiklette hasar meydana geldi.
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