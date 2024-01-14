Video Yaşam Şişli’de tornavidalı “rehinli araç” kavgası kamerada | Video
Şişli’de tornavidalı “rehinli araç” kavgası kamerada | Video

Şişli’de tornavidalı “rehinli araç” kavgası kamerada | Video

14.01.2024 | 10:07

Şişli’de bir grup satın aldıkları aracın rehinli çıkması üzerine karşı tarafla birbirine girdi. "Araç benim" diyen tarafların kavgasında tekme ve yumruklarla havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup satın aldıkları aracı götürmek için sokağa geldi. Burada aracın sahipleriyle karşılaşan grup, aracın rehinli olduğunu öğrendi. Bunun üzerine iki taraf arasında "araç benim" tartışması çıktı.

TEKME, YUMRUK VE TORNAVİDALARLA SALDIRDILAR
Taraflar birbirleriyle anlaşamayınca tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Ortalığın bir anda karıştığı ve tornavidaların çekildiği kavga kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından tekmeli, yumruklu, tornavidalı kavgaya karışanlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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