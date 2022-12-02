Şişli'de turistin çantasından 3 bin dolar çalan hırsız kamerada | Video

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ŞİŞLİ'de kafeteryada oturan Libyalı turistin sandalyeye asılı ceketinin cebinden 3 bin dolar para çalan Gürcistanlı Bakurı K. (42) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kafeteryada para çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Polis yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren Gürcistan uyruklu Bakurı K.'yı önceki gün gözaltına altına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.