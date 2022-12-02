Video Yaşam Şişli'de turistin çantasından 3 bin dolar çalan hırsız kamerada | Video
Şişli'de turistin çantasından 3 bin dolar çalan hırsız kamerada | Video

Şişli'de turistin çantasından 3 bin dolar çalan hırsız kamerada | Video

02.12.2022 | 10:17

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ŞİŞLİ'de kafeteryada oturan Libyalı turistin sandalyeye asılı ceketinin cebinden 3 bin dolar para çalan Gürcistanlı Bakurı K. (42) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kafeteryada para çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Şişli'de polise başvuran Libyalı turist Rarıq M.A.(43) arkadaşlarıyla gittiği kafeteryada 3 bin dolar parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde hırsızlık anının kaydedildiği görüldü. Hırsızın, mağdurun arkasındaki masada oturduğu, çantasını koyacak bir yer arıyormuş gibi yaparak mağdurun parasını ceketinin cebinden çaldığı tespit edildi.

Polis yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren Gürcistan uyruklu Bakurı K.'yı önceki gün gözaltına altına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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