Şişli’de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi | Video

Şişli Piyale Paşa Bulvarı altında bulunan park halindeki 4 otomobilde çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. İtfaiye ve polis ekiplerinin kundaklamadan şüphelendiği yangında 2 otomobil büyük oranda hasar görürken 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 01.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi - Okmeydanı - Piyale Paşa Bulvarı viyadüğü altında çıktı. İddiaya göre viyadük altında bulunan park halindeki 4 otomobilden alevler yükselmeye başladı.

ALEVLER DİĞER OTOMOBİLLERE SİRAYET ETTİ

Park halindeki otomobillerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobillere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin kundaklamadan şüphelendiği yangında 2 otomobil büyük oranda hasar görürken 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

2 OTOMOBİLİN AĞIR HASAR GÖRDÜĞÜ 2 OTOMOBİLDE MADDİ HASAR GÖRDÜĞÜ KAZADA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Çıkan yangında iki otomobil büyük oranda zarar görürken iki otomobillde de maddi hasar oluştu. Yangının çıktığı yere gelen olay yeri inceleme ekipleri, çevrede araştırma yaptı. Yangının çıkış nedeninin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu tahmin ediliyor.