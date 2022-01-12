Şişli'de yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı | Video

Şişli'de, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrik sobası kablolarının tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Binada mahsur kalan iki kadın itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.