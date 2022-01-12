Şişli'de yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı | Video

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OTOMATİK OYNAT
01:56
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı | Video 13.01.2022 | 00:00
03:58
00:43
Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler | Video 12.01.2022 | 22:07
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02:10
İstanbul’da trafik yoğunluğu, seviye yüzde 65’e yükseldi | Video 12.01.2022 | 18:56
00:22
Araca bağladığı halatla snowboard yapan genç, polise yakalandı | Video 12.01.2022 | 18:36
04:25
22:10
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Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme | Video 12.01.2022 | 14:57
03:03
Sarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var | Video 12.01.2022 | 14:14
02:20
01:13
Antalya'da freni patlayan otobüs 9 araca çarptı: 5 yaralı | Video 12.01.2022 | 13:33
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Aşırı yağıştan kayganlaşan yolda tanker şarampole uçtu | Video 12.01.2022 | 12:59
00:58
Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı | Video 12.01.2022 | 12:59
03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 12:32
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Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu | Video 12.01.2022 | 12:30
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Sarıyer'de motosiklet çalan çete çökertildi | Video 12.01.2022 | 12:29
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Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video 12.01.2022 | 11:52
Şişli'de, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrik sobası kablolarının tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Binada mahsur kalan iki kadın itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.