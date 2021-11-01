Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

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Şişli'de meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre olay Piyalepaşa Bulvarı'nda sabah 08.30 sıralarında yaşandı. Trafikte arızalanan otomobil sürücüsü, sol şeritte durmak zorunda kaldı. Yolda seyreden otomobil sürücüsü, arızalı aracı görerek durdu. Ancak arkadan gelen otomobil sürücüsü yağmurun de etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önde duran araca çarptı. Arkadan gelen biri servis minibüsü 3 araç daha, kazaya karıştı. Toplam 7 aracın birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kazaya karışan sürücülerden biri yaşananları anlatarak, "Ben vurmamak için durdum. Vurmadım. Arkadan gelen bana vurdu. Daha sonra herkes birbirine çarptı. Ben de tam göremedim" ifadelerini kullandı.
Kaza karışan bir araçta ise annesi ile birlikte okula giden minik bir öğrenci dikkat çekti. Kaza nedeniyle panik yaşayan minik çocuk, kaldırım kenarında oturarak annesini bekledi.
Kaza nedeniyle caddede trafik de oluştu. Bölgeye gelen trafik ekipleri, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.